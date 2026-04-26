Икер Касильяс раскритиковал главного тренера "Реала"

Бывший вратарь и капитан мадридского "Реала" Икер Касильяс выступил с критикой главного тренера "сливочных" Альваро Арбелоа.

"Несомненно, Арбелоа — самый часто продвигаемый тренер молодежной команды в новейшей истории "Реала". Есть одни причины, которые можно объяснить, и другие, которые сейчас неуместно говорить, но все, кто близок к раздевалке "Реала", знают их", — приводит слова Касильяса İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

Альваро Арбелоа возглавил "Реал" в январе 2026 года. Под его руководством команда провела 23 матча, в которых одержала 14 побед и проиграла семь раз.

После 33 матчей чемпионата Испании "Барселона" набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский "Реал" располагается на второй строчке, отставая от каталонского клуба на 11 очков.