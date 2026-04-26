Абде Эззалзули может перебраться в английский гранд

"Ливерпуль" заинтересован в подписании нападающего "Бетиса" Абде Эззалзули, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes.

По данным источника, англичане готовы активировать пункт о сумме отступных в 60 миллионов евро за 24-летнего марокканца.

"Ливерпуль" несколько недель пристально следит за полузащитником, чей прогресс в "Бетисе" был заметным. Эззалзули стал одним из самых стабильных игроков в составе "зелено-белых", предлагая скорость, умение обыгрывать и создавать постоянную угрозу.

Ранее "Бетис" отказался продавать спортивные права на Эззалзули за 40 миллионов евро.

Полузащитник играет за испанскую команду с сентября 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 он в 38 матчах забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.