"Челси" может возглавить специалист из чемпионата Саудовской Аравии

"Челси" рассматривает кандидатуру Маттиаса Яйссле, возглавляющего саудовский "Аль-Ахли", на пост главного тренера команды после увольнения Лиама Росеньора. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб уже провел подготовительную работу по возможному назначению 38-летнего специалиста.

Яйссле возглавляет "Аль-Ахли" с лета 2023 года. До назначения в саудовский клуб немецкий специалист тренировал "РБ Зальцбург" и "Лиферинг". После 28 туров нынешнего сезона чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Ахли" набрал 66 очков и на текущий момент занимает третье место. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.