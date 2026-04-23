"Реал" потерял Эдера Милитао и Арду Гюлера из-за травм в матче с "Алавесом"

Защитник Эдер Милитао и нападающий Арда Гюлер выбыли из строя из-за травм, полученных в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Алавеса". Встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1 благодаря голам Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Реала", оба футболиста прошли медицинское обследование на следующий день после игры.

"После проведенных сегодня медицинских обследований у нашего игрока Эдера Милитао диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. У Арды Гюлера диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Подробные результаты обследования ожидаются", - говорится в официальном заявлении клуба.

Оба игрока не смогли доиграть встречу против "Алавеса" и были заменены. Сроки восстановления футболистов станут известны после проведения углубленных тестов, однако участие обоих в ближайших матчах Ла Лиги остается под вопросом.

Отметим, что после 33 туров "Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Альваро Арбелоа победа над "Алавесом", которую омрачили травмы двух ключевых игроков ротации и основы.