Деян Станкович попал под следствие в Италии

23 Апреля 2026 14:43
70
Главный тренер сербской "Црвены Звезды" Деян Станкович стал фигурантом расследования итальянской прокуратуры, связанного с организацией вечеринок с участием проституток. Сербский специалист неоднократно связывался с агентством, которое курировали супруги Эмануэле Буттини и Дебора Рончи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на il Giornale, следствие зафиксировало восемь телефонных звонков в агентство с номера, зарегистрированного на имя Станковича. Помимо тренера, в материалах дела из-за технических ошибок в документах оказались раскрыты имена действующих футболистов: защитника "Торино" Маркуса Педерсена, полузащитника "Сассуоло" Кристиана Вольпато и хавбека "Вероны" Шейха Ньяссе.

Прокуратура Милана ведет масштабное расследование в отношении компании, подозреваемой в организации закрытых мероприятий, где помимо проституции использовался веселящий газ. По предварительным данным, в деле замешаны около 50 игроков Серии А, включая представителей "Интера" и "Милана". Сообщается, что подобные вечеринки проходили в элитных отелях и клубах Италии, а также на греческом острове Миконос.

