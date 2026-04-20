Альваро Арбелоа: "Мои отношения с командой строятся на профессионализме"

20 Апреля 2026 15:47
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал свои взаимоотношения с футболистами и отреагировал на недовольство фанатов. Наставник выступил с заявлением в преддверии матча 33-го тура Ла Лиги против "Депортиво Алавес", который состоится 21 апреля.

Как сообщает İdman.Biz, Арбелоа отметил, что выстраивает коммуникацию с игроками исключительно в профессиональном ключе. По его словам, требовательность и постоянное стимулирование футболистов к достижению лучших результатов являются неотъемлемой частью рабочего процесса. Специалист подчеркнул, что даже в сложные периоды в раздевалке сохраняется позитивная атмосфера, что свидетельствует о здоровом климате в коллективе.

Относительно свиста болельщиков на трибунах Арбелоа заявил, что это его не беспокоит. Тренер добавил, что в повседневной жизни чувствует поддержку фанатов и уверен в команде. Он подчеркнул, что игроки должны показать достойную игру и заслужить аплодисменты на стадионе "Сантьяго Бернабеу", продемонстрировав волю к победе с первых минут встречи.

Напомним, что Альваро Арбелоа, будучи игроком, защищал цвета "королевского клуба" на протяжении семи сезонов, а тренерскую карьеру в структуре мадридцев начал с работы в юношеских командах академии.

