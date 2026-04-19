Гвардиола: "В случае поражения пожму руку Артете"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча Премьер-лиги против "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на City Report, испанский специалист признал важность встречи в борьбе за чемпионский титул и рассказал, как отреагирует в случае поражения.

"Если мы проиграем "Арсеналу", я пожму руку Микелю Артете, а затем буду надеяться, что они потеряют очки в оставшихся матчах и уступят нам титул. Но, думаю, это маловероятно, поэтому мы сделаем все, чтобы победить в очной встрече", - заявил Гвардиола.

Матч пройдет сегодня на поле "Манчестер Сити". Перед игрой "Арсенал" опережает "горожан" на шесть очков, при этом у "Сити" есть матч в запасе.