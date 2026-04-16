16 Апреля 2026 10:47
Из Турина в Лондон: "Арсенал" готовит 30 миллионов евро за лидера "Ювентуса"

Итальянский защитник Андреа Камбьязо, выступающий за туринский "Ювентус", может сменить чемпионат в летнее трансферное окно. Несмотря на успешные выступления в Серии А, игрок привлек внимание топ-клуба из английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в подписании 26-летнего футболиста крайне заинтересован лондонский "Арсенал". "Канониры" планируют укрепить оборонительную линию и видят в Камбьязо подходящего кандидата для ротации и усиления состава.

В текущем сезоне Андреа провел в составе "Старой синьоры" 30 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. На данный момент рыночная стоимость защитника составляет 30 миллионов евро. Ожидается, что лондонцы предпримут официальные шаги по трансферу сразу после открытия летнего окна.

Новости по теме

Нариман Ахундзаде создал гол в первом полном матче за "Коламбус Крю"
11:02
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде создал гол в первом полном матче за "Коламбус Крю" - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана сыграл в Кубке США
Четыре кандидата, один выбор: "Реал" ищет нового тренера после вылета из ЛЧ
10:04
Мировой футбол

Четыре кандидата, один выбор: "Реал" ищет нового тренера после вылета из ЛЧ

Руководство мадридцев уже определило шорт-лист — но один из фаворитов почти недоступен, несмотря на уважение клуба
1/2 финала Лиги конференций: Четыре "почти невозможных" камбэка.
09:50
Мировой футбол

1/2 финала Лиги конференций: Четыре "почти невозможных" камбэка.

По итогам вечера станут известны все полуфиналисты турнира

Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы
09:23
Мировой футбол

Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

В рамках игрового дня запланированы четыре встречи

Хавбек "Баварии" установил исторический рекорд в ЛЧ
08:06
Мировой футбол

Хавбек "Баварии" установил исторический рекорд в ЛЧ

Мусиала стал самым молодым немцем с 50 матчами в турнире
Инфантино: "Иран должен сыграть на ЧМ-2026"
07:12
Мировой футбол

Инфантино: "Иран должен сыграть на ЧМ-2026"

Глава ФИФА поддержал участие сборной несмотря на обсуждения отказа

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле