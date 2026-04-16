Из Турина в Лондон: "Арсенал" готовит 30 миллионов евро за лидера "Ювентуса"

Итальянский защитник Андреа Камбьязо, выступающий за туринский "Ювентус", может сменить чемпионат в летнее трансферное окно. Несмотря на успешные выступления в Серии А, игрок привлек внимание топ-клуба из английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в подписании 26-летнего футболиста крайне заинтересован лондонский "Арсенал". "Канониры" планируют укрепить оборонительную линию и видят в Камбьязо подходящего кандидата для ротации и усиления состава.

В текущем сезоне Андреа провел в составе "Старой синьоры" 30 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. На данный момент рыночная стоимость защитника составляет 30 миллионов евро. Ожидается, что лондонцы предпримут официальные шаги по трансферу сразу после открытия летнего окна.