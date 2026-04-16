Четыре кандидата, один выбор: "Реал" ищет нового тренера после вылета из ЛЧ

Руководство мадридского "Реала" рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера после вылета команды из Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, в шорт-лист мадридского клуба входят Юрген Клопп, Зинедин Зидан, Дидье Дешам и Маурисио Почеттино.

По информации источника, кандидатура Юргена Клоппа пользуется наибольшим уважением среди руководства "Реала". Однако вероятность его назначения оценивается как низкая, поскольку немецкий специалист намерен продолжить работу в системе Red Bull.

Отметим, что ранее "Реал" уступил "Баварии" и завершил выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.