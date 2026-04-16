Конфликт в "Реале": Винисиус резко ответил партнеру

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом" произошел эмоциональный эпизод между игроками мадридской команды.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, по ходу встречи Джуд Беллингем остался недоволен действиями Винисиуса Жуниора в одном из моментов, когда не получил передачу.

Сообщается, что бразилец отреагировал довольно резко, обратившись к партнеру с грубой фразой.

Несмотря на напряженный момент, подобные ситуации нередко возникают в матчах на эмоциях и, как правило, не приводят к серьезным последствиям внутри команды.

Отметим, что встреча завершилась победой "Баварии" со счетом 4:3, а "Реал" покинул турнир по сумме двух матчей.