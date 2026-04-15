"Арсенал" в шаге от второго подряд полуфинала, "Реал" едет за камбэком в Мюнхен – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В среду, 15 апреля определятся последние полуфиналисты Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, обе пары сохраняют интригу, но задачи команд различаются: "Арсеналу" важно не упустить минимальное преимущество, а "Реалу" необходимо отыгрываться в одном из самых сложных выездов турнира.

"Бавария" - "Реал"

Центральное противостояние дня и одно из самых статусных в истории турнира: это уже 30-я встреча команд в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов. После первого матча в Мадриде впереди "Бавария" — 2:1. Победу мюнхенцам принесли голы Луиса Диаса и Харри Кейна, тогда как мяч Килиана Мбаппе оставил "Реал" в игре.

Исторический баланс остается на стороне мадридцев — 13 побед против 12 у "Баварии". При этом "Реал" выиграл последние четыре двухматчевые дуэли между командами, включая полуфинал сезона 2023/24 (2:2, 2:1), когда прошел соперника по сумме двух встреч. Кроме того, все три предыдущие противостояния на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов также завершались в пользу испанского клуба.

Текущая форма говорит в пользу "Баварии". Команда Венсана Компани разгромила "Санкт-Паули" 5:0, довела количество голов в Бундеслиге до 105 и сохраняет шансы на требл. Важный фактор — стопроцентный результат на своем поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Компани отметил, что все игроки готовы к матчу, а Мануэль Нойер подчеркнул значение домашней атмосферы, особенно при минимальном преимуществе.

У "Реала" фон более напряженный. Команда не выигрывает три матча подряд, вылетела из Кубка Испании и испытывает давление в чемпионате. Главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа перед игрой признал необходимость улучшить реализацию и дисциплину. Джуд Беллингем, в свою очередь, назвал матч "финалом", подчеркнув, что для команды это ситуация без права на ошибку.

Хотя "Бавария" выглядит фаворитом с учетом текущей формы команды Компани, счет после первой игры остается скользким. "Реал" способен воспользоваться любой ошибкой хозяев, и тогда ход противостояния может кардинально измениться.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с французским "ПСЖ", который в 1/4 финала дважды обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0.

"Арсенал" - "Спортинг"

Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой лондонцев 1:0 — решающий мяч на счету Кая Хаверца. Для команды Микеля Артеты это уже десятая победа в текущем розыгрыше турнира, и статистика очных матчей также на ее стороне: "Арсенал" не проигрывает "Спортингу" в еврокубках шесть игр подряд. При этом у португальцев остается важный аргумент - именно они выбили лондонцев из Лиги Европы в 2023 году, выиграв по пенальти.

Для "Спортинга" этот матч — шанс выйти в полуфинал Лиги чемпионов впервые в истории. Команда уже повторила свой лучший результат в турнире и подходит к ответной игре с пониманием, что находится в одном шаге от исторического достижения. В свою очередь, "Арсенал" в случае успеха второй раз подряд выйдет в полуфинал турнира.

Форма соперников перед матчем различается. "Арсенал" уступил "Борнмуту" 1:2 в чемпионате, а кадровая ситуация до конца не ясна — вопросы сохраняются по Деклану Райсу, Букайо Сака и Юрриену Тимберу. При этом Артета на пресс-конференции сделал акцент на психологии, заявив, что команда должна сыграть "без страха и с огнем".

"Спортинг" добился минимальной победы в чемпионате и выглядит более стабильным, а Руй Боргеш подчеркнул, что его команда не будет отказываться от своей игры и намерена бороться за результат до конца.

Сценарий матча очевиден: "Арсенал" постарается контролировать игру через мяч, не рискуя без необходимости, тогда как "Спортинг" будет искать шанс за счет давления и переходов. Как и в случае с матчем в Мюнхене, в Лондоне один мяч гостей способен полностью изменить ход противостояния.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с мадридским "Атлетико", который в четвертьфинале прошел "Барселону" (2:0, 1:2).