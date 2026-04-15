Президент Бразилии обсудил c Карло Анчелотти будущее Неймара в сборной

15 Апреля 2026 09:44
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился с главным тренером национальной сборной Карло Анчелотти. Центральной темой диалога стал вопрос о возвращении Неймара в состав команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, в ходе общения Анчелотти спросил мнение президента о необходимости приглашения 34-летнего нападающего. Лула да Силва ответил, что вызов Неймара возможен только при условии его полной физической и игровой готовности приносить пользу коллективу.

Несмотря на позицию президента, текущие планы Карло Анчелотти не предусматривают включение звездного форварда "Сантоса" в окончательную заявку на мундиаль. Тренер продолжает делать ставку на текущую обойму игроков, в которой Неймару пока не находится места.

