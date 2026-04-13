13 Апреля 2026
Энрике: "ПСЖ" не будет играть от обороны против "Ливерпуля"

13 Апреля 2026 21:10
22
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, специалист отметил, что игра будет существенно отличаться от первой встречи, в которой парижане победили со счетом 2:0.

"Этот матч будет сильно отличаться от первой игры. Нам нужно справляться с трудными моментами и играть в свой футбол, а не приезжать защищать результат", - заявил Энрике.

Тренер подчеркнул, что важность стартовых минут не является определяющей.

"Начало матча важно, но в современном футболе счет может измениться за несколько минут. Это не будет решающим фактором", - отметил он.

Также Энрике высказался о предстоящей атмосфере на стадионе соперника.

"Когда играешь дома, чувствуешь себя сильнее. Мы знаем, насколько сложно играть на "Энфилде", но это нас мотивирует. Будет непростой матч", - добавил наставник.

Матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" состоится 14 апреля.

