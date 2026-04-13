"Реал" сосредоточился на Лиге чемпионов и смирился с потерей титула

Мадридский "Реал" переключил основное внимание на Лигу чемпионов после неудач в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, в клубе рассчитывают на выход в полуфинал турнира, несмотря на поражение от "Баварии" в первом матче со счетом 1:2.

При этом в стане "сливочных" уже смирились с тем, что борьба за титул Ла Лиги практически завершена. После последнего тура отставание от лидирующей "Барселоны" составляет девять очков за семь туров до конца сезона.

Отмечается, что впереди у команд еще очное противостояние на "Камп Ноу", однако шансы "Реала" на чемпионство оцениваются как минимальные.

Действующим чемпионом Испании является "Барселона".