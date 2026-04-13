13 Апреля 2026
RU

"Барселона" заинтересована в защитнике "Твенте", но не согласна с ценой

Мировой футбол
Новости
13 Апреля 2026 18:59
18
Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику "Твенте" Руду Нейстаду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Карлоса Монфорта, каталонский клуб на протяжении последних месяцев следит за 18-летним нидерландцем.

По информации источника, "Твенте" оценивает своего игрока в 8 миллионов евро, однако в "Барселоне" считают эту сумму завышенной, из-за чего переговоры пока остаются под вопросом.

Отмечается, что интерес к футболисту также проявляют "Бавария" и ряд ведущих клубов английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Нейстад закрепился в основной команде "Твенте", проведя 24 матча, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

İdman.Biz
Тэги:

