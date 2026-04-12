"Бавария" отказалась продавать хавбека, интересующего топ-клубы

12 Апреля 2026 14:59
Мюнхенская "Бавария" определилась с позицией по полузащитнику Александару Павловичу, которым интересуются ведущие европейские клубы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и мадридский "Реал" сделали запрос по 21-летнему футболисту, однако получили отказ.

По информации источника, "Бавария" не намерена рассматривать предложения по игроку. Сам Павлович также не заинтересован в смене клуба и рассчитывает закрепиться в качестве ключевого полузащитника команды в долгосрочной перспективе.

В текущем сезоне футболист провел 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 75 миллионов евро.

