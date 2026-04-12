12 Апреля 2026
RU

Мбаппе пропустил тренировку "Реала" из-за травмы

Мировой футбол
Новости
12 Апреля 2026 16:37
16
Мбаппе пропустил тренировку "Реала" из-за травмы

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не принял участия в тренировке команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, французский форвард испытывает дискомфорт из-за рассечения брови, полученного в матче 31-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:1).

Повреждение Мбаппе получил на 88-й минуте встречи после удара по лицу со стороны Витора Рейса в штрафной площади соперника. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти.

Отметим, что следующий матч "Реал" проведет 15 апреля против "Баварии" в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом поединке мадридцы уступили со счетом 1:2.

İdman.Biz
Тэги:

