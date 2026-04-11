11 Апреля 2026
"Барселона" может увеличить отрыв от "Реала" до 9 очков

11 Апреля 2026 08:16
Мадридский "Реал" не смог порадовать своих болельщиков, сыграв вничью с "Жироной" в домашнем матче Ла Лиги - 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, после безголевого первого тайма команды обменялись мячами во второй половине встречи. Счет открыл Федерико Вальверде, однако вскоре Томас Лемар восстановил равновесие.

В результате этой осечки "Реал" рискует серьезно отстать от "Барселоны" в чемпионской гонке. Уже в субботу каталонский клуб может увеличить отрыв до девяти очков в случае победы над "Эспаньолом".

Матч "Барселона" - "Эспаньол" состоится 11 апреля. Отметим, что "Барселона" является действующим чемпионом Испании.

