Тренер "Лиона" раскритиковал Эндрика

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека высказался о выступлениях нападающего Эндрика.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, специалист остался недоволен игрой 19-летнего бразильца, который выступает за французский клуб на правах аренды из "Реала".

"Я недоволен игрой Эндрика. Он устал после поездки в Бразилию, но он должен показывать лучшие результаты. Он нам нужен", - заявил Фонсека.

В текущем сезоне Эндрик провел 15 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 35 млн евро.