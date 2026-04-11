Пять клубов уже вышли в Лигу чемпионов сезона 2026/2027

Определились первые пять участников Лиги чемпионов сезона 2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, последним к этому списку присоединился "Реал", который, несмотря на ничью с "Жироной" (1:1), гарантировал себе место в топ-4 Ла Лиги.

Таким образом, на данный момент участие в основной стадии турнира уже обеспечили "Барселона", "Арсенал", "Бавария", ПСВ и "Реал".

Напомним, что в новом сезоне Лиги чемпионов на общей стадии выступят 36 команд. В ближайшие недели список участников продолжит расширяться.

Отметим, что уже 14 и 15 апреля состоятся ответные матчи четвертьфинала текущего розыгрыша турнира.