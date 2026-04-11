ФИФА отказала Ирану в переносе матчей ЧМ-2026

ФИФА приняла окончательное решение по месту проведения матчей сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что перенос встреч невозможен, несмотря на запрос иранской стороны.

"В конечном итоге федерация решила, что матчи не могут быть перенесены с первоначальных мест проведения. Такой шаг потребует от ФИФА масштабных логистических усилий", - отметила Шейнбаум.

Ранее сборная Ирана просила проводить свои матчи в Мексике, а не в США, ссылаясь на соображения безопасности, однако это обращение не было удовлетворено.

На групповом этапе турнира Иран сыграет с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, выигравшая турнир в 2022 году.