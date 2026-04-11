11 Апреля 2026
ФИФА отказала Ирану в переносе матчей ЧМ-2026

11 Апреля 2026 06:18
ФИФА отказала Ирану в переносе матчей ЧМ-2026

ФИФА приняла окончательное решение по месту проведения матчей сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что перенос встреч невозможен, несмотря на запрос иранской стороны.

"В конечном итоге федерация решила, что матчи не могут быть перенесены с первоначальных мест проведения. Такой шаг потребует от ФИФА масштабных логистических усилий", - отметила Шейнбаум.

Ранее сборная Ирана просила проводить свои матчи в Мексике, а не в США, ссылаясь на соображения безопасности, однако это обращение не было удовлетворено.

На групповом этапе турнира Иран сыграет с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, выигравшая турнир в 2022 году.

Новости по теме

Тренер "Лиона" раскритиковал Эндрика
07:30
Мировой футбол

Тренер "Лиона" раскритиковал Эндрика

Фонсека недоволен игрой бразильского форварда

"Тоттенхэм" впервые за 144 года оказался в зоне вылета
03:01
Мировой футбол

"Тоттенхэм" впервые за 144 года оказался в зоне вылета

Лондонский клуб переживает исторический кризис в Премьер-лиге
Канал "Реала" возмутился эпизодом с Мбаппе
02:12
Мировой футбол

Канал "Реала" возмутился эпизодом с Мбаппе - ФОТО

В клубе считают, что арбитр не назначил очевидный пенальти
Арбелоа установил антирекорд среди тренеров "Реала"
01:49
Мировой футбол

Арбелоа установил антирекорд среди тренеров "Реала"

Мадридцы продолжают терять очки и отстают от "Барселоны"

Пять клубов уже вышли в Лигу чемпионов сезона 2026/2027
01:46
Мировой футбол

Пять клубов уже вышли в Лигу чемпионов сезона 2026/2027

"Реал" стал последней командой, обеспечившей себе место в турнире
"Реал" гарантировал себе место в Лиге чемпионов
01:30
Мировой футбол

"Реал" гарантировал себе место в Лиге чемпионов

Мадридцы обеспечили топ-4 несмотря на осечку с "Жироной"

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины