Серия А: "Рома" разгромила "Пизу"

11 Апреля 2026 00:56
"Рома" одержала уверенную победу над "Пизой" в матче 32-го тура итальянской Серии А - 3:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и полностью прошла под диктовку хозяев. Главным героем матча стал нападающий Дониэлл Мален, оформивший хет-трик.

Форвард открыл счет уже в начале встречи, отличившись на третьей минуте. Перед перерывом, на 43-й минуте, он удвоил преимущество "Ромы", а в начале второго тайма - на 52-й - довел счет до крупного, оформив третий мяч.

После этой победы "Рома" набрала 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Пиза" с 18 баллами остается на последней, 20-й позиции.

