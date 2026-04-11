"Аугсбург" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в результативном матче

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" и "Хоффенхайм" не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 2:2.
Как сообщает İdman.Biz, хозяева активно начали встречу и уже к 11-й минуте вышли вперед благодаря голу Алексиса Клод-Мориса. Вскоре Михаэль Грегорич удвоил преимущество "Аугсбурга".
Однако "Хоффенхайм" сумел вернуться в игру еще до перерыва. На 35-й минуте Робин Гранач сократил отставание, а на 42-й минуте Базумана Туре сравнял счет.
Во втором тайме команды не смогли забить, и матч завершился вничью.
После этой встречи "Аугсбург" с 33 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Хоффенхайм" с 51 баллом идет на пятой позиции.