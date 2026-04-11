11 Апреля 2026
В Испании задержаны фанаты "Барселоны" после матча с "Атлетико"

11 Апреля 2026 00:17
В Испании задержаны фанаты "Барселоны" после матча с "Атлетико"

В Испании полиция задержала трех болельщиков "Барселоны" после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, инцидент произошел до начала встречи, когда фанаты каталонского клуба атаковали автобус мадридской команды, забросав его камнями и бутылками. В результате было разбито стекло транспортного средства.

Отмечается, что одному из задержанных уже предъявлено обвинение в порче имущества. Полиция продолжает расследование с целью установить личности других участников беспорядков.

Напомним, первый матч завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0. Ответная встреча между командами состоится 14 апреля на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде.

İdman.Biz
