11 Апреля 2026 01:49
Арбелоа установил антирекорд среди тренеров "Реала"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа установил антирекорд XXI века среди наставников мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, в первых 20 матчах под руководством специалиста "сливочные" пропустили 24 мяча - это худший показатель среди тренеров "Реала" за данный период.

Очередную осечку мадридцы допустили в матче 31-го тура Ла Лиги против "Жироны", завершившемся вничью 1:1.

Арбелоа возглавил команду в январе, сменив на этом посту Хаби Алонсо.

На данный момент "Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на шесть очков, при этом у каталонцев есть матч в запасе - в субботу они сыграют с "Эспаньолом".

İdman.Biz
