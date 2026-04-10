10 Апреля 2026
"Париж" разгромил "Монако" в матче Лиги 1

10 Апреля 2026 23:15
В матче 29-го тура французской Лиги 1 "Париж" на своем поле обыграл "Монако" со счетом 4:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Жан Буен" в Париже. Хозяева быстро обеспечили себе комфортное преимущество: уже на 4-й минуте отличился Нанитамо Иконе, а спустя четыре минуты Чиро Иммобиле удвоил счет.

На 21-й минуте Иконе оформил дубль, сделав счет 3:0. До перерыва "Монако" удалось сократить отставание - на 36-й минуте отличился Фоларин Балогун. Однако во втором тайме Лука Колеошо на 71-й минуте установил окончательный счет - 4:1.

После 29 туров "Монако" с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как "Париж" набрал 35 очков и идет 12-м.

В следующем туре "Париж" сыграет на выезде с "Метцем", а "Монако" дома примет "Осер". Оба матча состоятся 19 апреля.

İdman.Biz
