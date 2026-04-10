10 Апреля 2026
"Барселона" ответила на слухи о возвращении Месси

10 Апреля 2026 21:41
В "Барселоне" прокомментировали информацию о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal , спортивный директор каталонцев Деку заявил, что тема возвращения аргентинца не обсуждалась с момента его прихода в клуб.

"Это сложный вопрос. Он долго обсуждался во время предвыборной кампании, и его имя постоянно упоминалось. Месси - лучший футболист в истории "Барселоны", и для меня он лучший игрок в истории футбола, или один из лучших.

Мы бы хотели, чтобы футбол был вечным во всех отношениях. Есть много вещей, которые мы хотели бы, чтобы длились вечно, но им приходит конец. У всего есть начало, развитие и конец, и спекуляции на эту тему кажутся мне бессмысленными", - отметил Деку.

По словам функционера, никаких контактов с самим футболистом или его окружением не было.

"Возможность возвращения никогда не обсуждалась с момента моего прихода в 2023 году. Ни Месси, ни кто-либо из его представителей не связывались со мной. Это всего лишь слухи и нереалистичные разговоры", - подчеркнул он.

