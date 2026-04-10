"Барселона" и "Реал" нацелились на звезду "Баварии"

"Барселона" и мадридский "Реал" проявляют серьезный интерес к крайнему нападающему "Баварии" Майклу Олисе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykaila News, оба испанских гранда рассматривают возможность подписания французского вингера в летнее трансферное окно.

Ранее журналист Кристиан Фальк сообщал, что "Реал" готов предложить за игрока сумму в размере 160-165 млн евро. При этом в "Баварии" не намерены расставаться с 24-летним футболистом даже за 200 млн евро.

В текущем сезоне Олисе демонстрирует впечатляющую результативность: в 41 матче во всех турнирах он забил 16 голов и отдал 29 результативных передач.

Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 140 млн евро.