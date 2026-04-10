Полузащитник "Челси" пропустит матч с "Манчестер Сити" из-за наказания

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что полузащитник Энцо Фернандес не сыграет в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, наставник лондонцев подчеркнул, что, несмотря на извинения футболиста, решение об его отсутствии в игре остается в силе.

"У меня было три или четыре действительно хороших разговора с Энцо. Он извинился передо мной и перед клубом. Мы разберемся с этим после важной игры в воскресенье.

Это была серьезная встреча по очень серьезному вопросу. На каждом этапе я не ставлю под сомнение характер Энцо, его как личность. Я верю, что люди совершают ошибки. Но нельзя отменять наказание за ошибку. Я хочу, чтобы у Энцо после этого сложилась выдающаяся карьера", - заявил Росеньор.

Напомним, аргентинский хавбек был отстранен от матчей "Челси" после заявления о готовности рассмотреть вариант продолжения карьеры в мадридском "Реале".

Встреча между "Челси" и "Манчестер Сити" пройдет 12 апреля. В текущем сезоне Фернандес провел 46 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач.