10 Апреля 2026
Наставник "Карван-Евлаха": "У футболистов было психологическое напряжение"

10 Апреля 2026 19:36
Главный тренер "Карван-Евлаха" Физули Мамедов прокомментировал победу в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Кяпазом" (4:1).

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что подготовка к игре была непростой из-за предыдущих неудач и психологического давления на футболистов.

"После последнего поражения было сложно настроить команду на этот матч. У футболистов было психологическое напряжение. Руководство и тренерский штаб поддержали команду".

По словам наставника, несмотря на крупный счет, игра получилась тяжелой.

"Мы знали, что будет сложный матч. У "Кяпаза" очень сильный состав. Футболисты серьезно подготовились и выложились на поле. Счет мог быть и крупнее. Несмотря на 4:1, это была непростая игра. Ребята справились с этим. Поздравляю всех игроков. Наши болельщики заслуживают большего. Пока не можем часто радовать их победами, но впереди еще шесть туров, и мы будем выходить на каждую игру за победой".

Мамедов подчеркнул значение этой победы для морального состояния команды.

"Победа придает футболистам уверенность. Этот результат дает нам большую надежду. Мы будем выходить на все матчи с целью победить".

Также тренер выделил важность быстрых голов."Конечно, каждый гол оказывает давление на соперника и придает уверенность команде. Два гола Рауфа в первом тайме дали нам импульс. Когда счет стал 2:1, у игроков появилось опасение упустить победу, но третий гол фактически решил исход встречи".

Говоря о Рауфе Рустамли, Мамедов отметил его высокий уровень.

"Рауф - футболист, который достоин основного состава. Он всегда старается выкладываться на максимум. В последних двух турах он не играл из-за конкуренции. Нужно давать шанс всем. Сегодня он показал свой уровень".

Наставник также объяснил причины прежних неудач команды.

"Причин много. Мы допускаем мелкие ошибки, после которых соперники забивают, и у команды возникает психологический спад. Я знаю потенциал своих игроков, но они не всегда могут его раскрыть. Бывали матчи, где мы играли хорошо, забивали, но голы не засчитывали. Иногда пропускаем в неожиданные моменты, и это выбивает команду из колеи. Но этот матч показал, что мы можем контролировать мяч и строить атаки".

В завершение Мамедов выразил уверенность в будущем команды.

"Конечно, я всегда верил в команду. Мы будем бороться до конца и выходить на каждый матч с надеждой на победу".

İdman.Biz
