Напряжение в команде и вопросы к составу: что происходит в "Карван-Евлахе"?

В "Карван-Евлахе" на фоне слабых результатов обсуждаются возможные внутренние проблемы, которые могут влиять на игру команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport24, в стане регионального клуба наблюдается напряженная обстановка, а атмосфера внутри коллектива далека от оптимальной.

По имеющейся информации, ряд опытных футболистов в последних матчах выступает ниже ожидаемого уровня, и это может быть связано не только со спортивными причинами. Речь идет о комплексе факторов, включая внутренние процессы в команде, психологическое состояние игроков и возможные внешние влияния.

При этом руководство клуба сохраняет доверие к главному тренеру Физули Мамедову и намерено продолжать с ним работу в следующем сезоне. Даже в случае вылета в Первую лигу рассматривается сценарий сохранения тренерского штаба с последующим обновлением состава и задачей возвращения в элиту.

Такая позиция демонстрирует, что текущие результаты не повлияли на стратегический курс клуба. Напротив, президент делает ставку на долгосрочное развитие, что подтверждается уже реализованными инфраструктурными проектами. За короткий срок команда вернулась на домашний стадион после восстановления покрытия, начато строительство новой трибуны и натурального газона, модернизирована детская академия, реконструирована база и созданы дополнительные тренировочные поля.

На этом фоне особое внимание уделяется селекционной работе. Эффективность комплектования состава вызывает вопросы, и текущие результаты все чаще связывают не только с игрой на поле, но и с кадровыми решениями.

Также отмечается, что планируемые изменения в составе по окончании сезона уже вызывают определенное беспокойство среди игроков, что может дополнительно отражаться на их выступлениях.

Таким образом, спад "Карван-Евлаха" рассматривается как результат сочетания факторов — от внутренней атмосферы до селекционной политики, а не исключительно игровых проблем.