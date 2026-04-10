RU

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2026 11:21
17
Руководство "Ливерпуля" сохранило доверие к Арне Слоту

Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group (FSG) приняли решение оставить Арне Слота на посту главного тренера в следующем сезоне, невзирая на текущие неудачи команды. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Telegraph, руководство клуба в лице спортивного директора Ричарда Хьюза и CEO Майкла Эдвардса считает необходимым предоставить нидерландскому специалисту больше времени для завершения переходного периода.

Поражение от "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:2 в Лиге чемпионов усилило критику в адрес тренера, однако в клубе связывают слабые результаты с потерей формы Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком, а также ситуацией вокруг смерти Диогу Жоты.

Для полной оценки работы Слота ему намерены дать возможность поработать как минимум в течение четырех трансферных окон. Проект рассчитан до конца следующего сезона, когда истекают контракты руководителей спортивного департамента. Вариант с приглашением Хаби Алонсо не рассматривается, так как его отказ возглавить команду после ухода Юргена Клоппа в прошлом году был воспринят руководством негативно.

Отметим, что на текущий момент "Ливерпуль" потерпел 17 поражений во всех турнирах и отстает от лидирующего "Арсенала" в Английской Премьер-лиге на 21 очко.

İdman.Biz
Тэги:

