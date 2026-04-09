40-летний вратарь и капитан "Баварии" Мануэль Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов. Как передает İdman.Biz, об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:2) немецкий голкипер совершил девять сейвов, что является его лучшим результатом в плей-офф турнира с 2017 года. В этой встрече вратарь покрыл дистанцию в 5,3 км.

В голосовании Нойер опередил голкипера "Арсенала" Давида Райю, проведшего "сухой" матч со "Спортингом" (0:1), нападающего "ПСЖ" Хвичу Кварацхелию, отметившегося голом в игре с "Ливерпулем" (2:0) и форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса с забитым мячом в ворота "Барселоны" (0:2).