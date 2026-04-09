9 Апреля 2026
Арне Слот: "Мы играем против действующего победителя Лиги чемпионов"

9 Апреля 2026 16:18
Арне Слот: "Мы играем против действующего победителя Лиги чемпионов"

Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Арне Слот выразил уверенность перед ответным матчем с "ПСЖ", несмотря на поражение в первой игре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Liverpool Echo, нидерландский специалист подчеркнул, что исход противостояния еще не решен и многое будет зависеть от игры на "Энфилде".

"Конечно, у нас есть шансы перед ответным матчем. В футболе все возможно, и это не раз доказывалось. Красные карточки, неожиданные эпизоды, пенальти - все может изменить ход противостояния. И не стоит забывать, что "Энфилд" способен сыграть свою роль. Нам как никогда нужна поддержка болельщиков. Если смотреть на общий ход первой встречи, можно сказать, что нам в какой-то степени повезло уступить всего 0:2, но впереди главный тест - домашний матч", - заявил Слот.

Капитан команды Вирджил ван Дейк поддержал позицию главного тренера, отдельно подчеркнув фактор соперника и значение трибун.

"Нужно понимать, что мы играем против действующего победителя Лиги чемпионов. При этом я уверен, что наши болельщики смогут сыграть огромную роль. Я не раз видел, какие особенные матчи проходят на "Энфилде". Наши фанаты - это основа этого клуба", - отметил защитник.

İdman.Biz
