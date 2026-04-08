Форвард "Удинезе" попался с поддельными правами

8 Апреля 2026 22:38
Нападающий "Удинезе" Идрисса Гейе оказался в центре скандала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Messager Veneto, 19-летний футболист был задержан при попытке пересечь границу между Италией и Словенией. Во время проверки он предъявил водительские права, выданные в Сенегале, однако они оказались поддельными.

В результате игроку предъявлены обвинения в использовании фальшивого документа. Отмечается, что представители "Удинезе" пока не дают комментариев по ситуации.

Гейе выступает за итальянский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит французскому "Мецу". В текущем сезоне он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

İdman.Biz

