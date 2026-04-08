Автобус "Атлетико" забросали перед матчем с "Барселоной"

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Атлетико" произошел неприятный инцидент.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cope, автобус с игроками мадридского клуба был забросан камнями фанатами хозяев перед прибытием на стадион.

Пока неизвестно, повлиял ли этот эпизод на футболистов "Атлетико".

Отметим, что встреча проходит в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Ранее также появлялась информация о том, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне призывал своих игроков провоцировать Ламина Ямаля, чтобы тот получил желтую карточку и пропустил ответный матч.