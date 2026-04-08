Матчи УЕФА начнутся с минуты молчания в память о Луческу

Все матчи клубных турниров под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Мирче Луческу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, таким образом европейский футбол отдаст дань уважения главному тренеру сборной Румынии, который ушел из жизни 7 апреля в возрасте 80 лет.

По информации источника, специалист был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке национальной команды. Ему диагностировали острый инфаркт миокарда, после чего его состояние резко ухудшилось, и он был введен в искусственную кому.

Последним местом работы Луческу стала сборная Румынии, с которой он уступил Турции (1:0) в стыковых матчах за выход на чемпионат мира - 2026.