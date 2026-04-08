8 Апреля 2026
Матчи УЕФА начнутся с минуты молчания в память о Луческу

8 Апреля 2026 21:23
Матчи УЕФА начнутся с минуты молчания в память о Луческу

Все матчи клубных турниров под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Мирче Луческу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, таким образом европейский футбол отдаст дань уважения главному тренеру сборной Румынии, который ушел из жизни 7 апреля в возрасте 80 лет.

По информации источника, специалист был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке национальной команды. Ему диагностировали острый инфаркт миокарда, после чего его состояние резко ухудшилось, и он был введен в искусственную кому.

Последним местом работы Луческу стала сборная Румынии, с которой он уступил Турции (1:0) в стыковых матчах за выход на чемпионат мира - 2026.

İdman.Biz
Новости по теме

"Интер" готов продать нападающего за 50 млн евро
21:05
Мировой футбол

"Интер" готов продать нападающего за 50 млн евро

Клуб определился с ценой на летнее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека "Штутгарта"
20:30
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека "Штутгарта"

Английский клуб готов конкурировать за трансфер игрока

"Ювентус" нацелился на вратаря "Ливерпуля"
20:03
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на вратаря "Ливерпуля"

Туринцы готовы усилить позицию вратаря летом

"Барселона" может заработать до 10 млн за матч в Корее
19:45
Мировой футбол

"Барселона" может заработать до 10 млн за матч в Корее

Клуб рассматривает предложение, но склоняется к сборам в Англии

Конфликт в “Реале”: защитник отстранен после спора с Арбелоа
19:30
Мировой футбол

Конфликт в “Реале”: защитник отстранен после спора с Арбелоа

Защитник вернулся в состав только после извинений перед командой

Мбаппе предупредил "Баварию" после первого матча
19:15
Мировой футбол

Мбаппе предупредил "Баварию" после первого матча

Лидер "Реала" уверен, что исход противостояния еще не решен

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника