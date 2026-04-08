Артета прокомментировал необычные упражнения на тренировке команды

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал необычную тренировку команды, на которой футболисты выполняли нестандартные упражнения, включая работу с канцелярскими ручками, сообщает İdman.Biz со ссылкой на ВВС.

Отвечая на вопрос о видео, где игроки держат ручки, специалист объяснил: "Считаю, что на тренировке должны быть разнообразные элементы, которые связаны с посланием, которое мы хотим донести, а также с компромиссами и обязательствами, существующими между нами. Стараюсь сделать так, чтобы эти послания и обязательства проявлялись в как можно большем количестве ситуаций, тренировка — это одна из них".

При этом на уточнение о цели именно упражнения с ручками Артета добавил: "Это останется в раздевалке".