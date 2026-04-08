8 Апреля 2026
RU

Артета прокомментировал необычные упражнения на тренировке команды

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2026 05:40
24
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал необычную тренировку команды, на которой футболисты выполняли нестандартные упражнения, включая работу с канцелярскими ручками, сообщает İdman.Biz со ссылкой на ВВС.

Отвечая на вопрос о видео, где игроки держат ручки, специалист объяснил: "Считаю, что на тренировке должны быть разнообразные элементы, которые связаны с посланием, которое мы хотим донести, а также с компромиссами и обязательствами, существующими между нами. Стараюсь сделать так, чтобы эти послания и обязательства проявлялись в как можно большем количестве ситуаций, тренировка — это одна из них".

При этом на уточнение о цели именно упражнения с ручками Артета добавил: "Это останется в раздевалке".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чеферин: "Вклад Мирчи Луческу в развитие футбола трудно оценить словами"
07:14
Мировой футбол

Чеферин: "Вклад Мирчи Луческу в развитие футбола трудно оценить словами"

Луческу скончался во вторник на 81‑м году жизни
Серхио Рамос и фонд Five Eleven Capital могут выкупить "Севилью" до середины мая
04:35
Мировой футбол

Серхио Рамос и фонд Five Eleven Capital могут выкупить "Севилью" до середины мая

Стоимость клуба будет значительно снижена в случае его вылета в Сегунду
Нойер сравнялся с Месси по числу матчей Лиги чемпионов в стартовом составе
03:45
Мировой футбол

Нойер сравнялся с Месси по числу матчей Лиги чемпионов в стартовом составе

До рекорда еще 14 матчей
АПЛ получит пять квот в общем этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027
02:25
Мировой футбол

АПЛ получит пять квот в общем этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027

Это стало возможным благодаря победе "Арсенала" над "Спортингом"
ФИФА начала разбирательство против RFEF из-за антимусульманских кричалок фанатов
02:00
Мировой футбол

ФИФА начала разбирательство против RFEF из-за антимусульманских кричалок фанатов

Встреча прошла 31 марта в Барселоне
Харри Кейн вошел в топ-10 по числу голов в Лиге чемпионов
01:40
Мировой футбол

Харри Кейн вошел в топ-10 по числу голов в Лиге чемпионов

Кейн обошел Мохамеда Салаха и Тьерри Анри

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд