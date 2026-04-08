АПЛ получит пять квот в общем этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027

Пять английских клубов квалифицируются в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 по итогам английской Премьер-лиги. Британцы получили дополнительную путевку в главный клубный турнир Европы на будущий сезон благодаря победе "Арсенала" над "Спортингом" (1:0) в первом матче 1/4 финала ЛЧ, сообщает İdman.Biz.

Напомним, после увеличения числа участников финальной стадии Лиги чемпионов до 36 команд две дополнительные путевки достаются командам из стран, клубы которых набрали суммарно больше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА. Победа "Арсенала" довела число очков английских клубов в сезоне-2025/2026 до 25,013. Вторую путевку разыграют Германия и Испания.

Пятое место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками занимает "Ливерпуль". Следом располагаются "Челси" (48 очков), "Брентфорд" и "Эвертон" (по 46 очков).