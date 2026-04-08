Нойер сравнялся с Месси по числу матчей Лиги чемпионов в стартовом составе

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер принял участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским "Реалом". Это 136-я игра немецкого вратаря в стартовом составе мюнхенцев в главном клубном турнире Старого Света. Он сравнялся с бывшим нападающим "Барселоны" Лионелем Месси по числу игр в ЛЧ в стартовом составе одной команды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta.

Больше всего матчей в стартовом составе одного клуба в Лиге чемпионов провел экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс (149).

Второй матч между "Баварией" и "Реалом" состоится 15 апреля.