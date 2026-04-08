Нойер сравнялся с Месси по числу матчей Лиги чемпионов в стартовом составе

8 Апреля 2026 03:45
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер принял участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским "Реалом". Это 136-я игра немецкого вратаря в стартовом составе мюнхенцев в главном клубном турнире Старого Света. Он сравнялся с бывшим нападающим "Барселоны" Лионелем Месси по числу игр в ЛЧ в стартовом составе одной команды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta.

Больше всего матчей в стартовом составе одного клуба в Лиге чемпионов провел экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс (149).

Второй матч между "Баварией" и "Реалом" состоится 15 апреля.

İdman.Biz
Новости по теме

АПЛ получит пять квот в общем этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027
02:25
Мировой футбол

АПЛ получит пять квот в общем этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027

Это стало возможным благодаря победе "Арсенала" над "Спортингом"
ФИФА начала разбирательство против RFEF из-за антимусульманских кричалок фанатов
02:00
Мировой футбол

ФИФА начала разбирательство против RFEF из-за антимусульманских кричалок фанатов

Встреча прошла 31 марта в Барселоне
Харри Кейн вошел в топ-10 по числу голов в Лиге чемпионов
01:40
Мировой футбол

Харри Кейн вошел в топ-10 по числу голов в Лиге чемпионов

Кейн обошел Мохамеда Салаха и Тьерри Анри
Анчелотти останется на посту главного тренера сборной Бразилии до 2030 года - СМИ
01:20
Мировой футбол

Анчелотти останется на посту главного тренера сборной Бразилии до 2030 года - СМИ

Зарплата Анчелотти составит 10 миллионов евро в год
"Арсенал" на выезде минимально обыграл "Спортинг" - ВИДЕО
01:00
Мировой футбол

"Арсенал" на выезде минимально обыграл "Спортинг" - ВИДЕО

Единственный гол был забит в компенсированное время

"Бавария" победила "Реал" в Мадриде - ВИДЕО
00:55
Мировой футбол

"Бавария" победила "Реал" в Мадриде - ВИДЕО

Ответная игра пройдет 15 апреля

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Кто возглавит бакинский кард UFC? - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО
6 Апреля 12:43
ММА

Кто возглавит бакинский кард UFC? - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО

Отсутствие утвержденного главного события оставляет пространство для громких анонсов