ФИФА начала разбирательство против RFEF из-за антимусульманских кричалок фанатов

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в связи с антимусульманскими кричалками болельщиков сборной Испании в товарищеском матче против Египта, сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Sky Sports Роба Харриса.

Встреча прошла 31 марта в Барселоне и завершилась со счетом 0:0. После игры в соцсети начали распространяться видеоролики, на которых испанские фанаты выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес мусульман.

В составе сборной Испании выступает форвард "Барселоны" Ламин Ямаль, который является мусульманином. После прошедшей встречи 18-летний футболист осудил поведение болельщиков.