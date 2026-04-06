Определены чемпионы Азербайджана по пулу-9 - ФОТО

Определены победители чемпионата Азербайджана по бильярдному спорту в дисциплине пул-9.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бильярдного спорта Азербайджана, в мужском турнире золотую медаль завоевал Орхан Губатов. Серебряным призером стал Дмитрий Нечай, а бронзовые награды получили Эльнур Нуриев и Турал Зейналлы.

В женском турнире высшую ступень пьедестала заняла Мина Насирова. Второе место досталось Судабаханум Исмаиловой, а бронзовые медали завоевали Захра Аббасова и Замина Елчузаде.