Роналдиньо: "Десятый номер "Барселоны" в надежных руках"

6 Апреля 2026 10:56
Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо заявил, что Ламин Ямаль является достойным наследником легендарной "десятки" каталонского клуба. Как сообщает İdman.Biz, бывший игрок сине-гранатовых, который сам носил этот номер до Лионеля Месси, фактически передал эстафету молодому вингеру через публичное признание его таланта.

"Он демонстрирует невероятные качества, несмотря на то, что очень молод. Поэтому футболка с 10-м номером находится в надежных руках", — подчеркнул Роналдиньо в своем последнем интервью.

По мнению бразильца, Барселона продолжает оставаться одной из сильнейших команд Европы и всегда оправдывает ожидания болельщиков благодаря таким игрокам. Одобрение со стороны Роналдиньо имеет особое значение, так как именно он в свое время опекал юного Месси, создавая историческую преемственность главных звезд клуба.

В текущем сезоне 18-летний Ламин Ямаль закрепил за собой статус лидера команды. В 41 проведенном матче нападающий забил 21 гол и оформил 15 результативных передач. Эта статистика подтверждает слова Роналдиньо о том, что самый значимый номер в истории Барселоны вновь принадлежит игроку мирового уровня, способному определять исход больших матчей.

