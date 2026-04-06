6 Апреля 2026
RU

Гасперини прокомментировал разгром "Ромы" от "Интера"

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2026 10:12
9
Гасперини прокомментировал разгром "Ромы" от "Интера"

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал крупное поражение своей команды от "Интера" (2:5) в 31-м туре итальянской Серии А.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, специалист проанализировал ход встречи и назвал факторы, которые повлияли на итоговый результат.

Гасперини отметил, что ранний пропущенный гол создал трудности для его подопечных: "Пропустить в первые секунды было непросто, но после этого я увидел хорошую "Рому". Однако гол незадолго до перерыва стал серьезным ударом для команды".

Наставник подчеркнул, что третий мяч решил исход противостояния: "После третьего гола у нас словно закончились силы, и началась борьба. Честно говоря, игра закончилась именно в тот момент, и мы должны поздравить сильный "Интер"".

Гасперини добавил, что во втором тайме команда выступила слабо и испытывала моральный спад:

"На "Джузеппе Меацца" можно проиграть "Интеру", но не с таким счетом. Сейчас нас ждут две домашние игры, и мы постараемся добиться хороших результатов".

Отметим, что "Интер" после этой победы укрепил лидерство в турнирной таблице Серии А.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Харри Кейн может пропустить матч с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу"
09:45
Мировой футбол

Харри Кейн может пропустить матч с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу"

Венсан Компани стоит перед сложным выбором состава на первый четвертьфинал Лиги чемпионов
Бернарду Силва покинет "Манчестер Сити" летом как свободный агент
09:15
Мировой футбол

Бернарду Силва покинет "Манчестер Сити" летом как свободный агент

Силва шесть раз становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе "Манчестер Сити"
Экс-игрок сборной Румынии: "В федерации были осведомлены о состоянии здоровья Луческу"
08:12
Мировой футбол

Экс-игрок сборной Румынии: "В федерации были осведомлены о состоянии здоровья Луческу"

По мнению футболиста, поражение от Турции лишь усугубило ситуацию
"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах