Гасперини прокомментировал разгром "Ромы" от "Интера"

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал крупное поражение своей команды от "Интера" (2:5) в 31-м туре итальянской Серии А.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, специалист проанализировал ход встречи и назвал факторы, которые повлияли на итоговый результат.

Гасперини отметил, что ранний пропущенный гол создал трудности для его подопечных: "Пропустить в первые секунды было непросто, но после этого я увидел хорошую "Рому". Однако гол незадолго до перерыва стал серьезным ударом для команды".

Наставник подчеркнул, что третий мяч решил исход противостояния: "После третьего гола у нас словно закончились силы, и началась борьба. Честно говоря, игра закончилась именно в тот момент, и мы должны поздравить сильный "Интер"".

Гасперини добавил, что во втором тайме команда выступила слабо и испытывала моральный спад:

"На "Джузеппе Меацца" можно проиграть "Интеру", но не с таким счетом. Сейчас нас ждут две домашние игры, и мы постараемся добиться хороших результатов".

Отметим, что "Интер" после этой победы укрепил лидерство в турнирной таблице Серии А.