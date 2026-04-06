Бернарду Силва покинет "Манчестер Сити" летом как свободный агент

6 Апреля 2026 09:15
Помощник главного тренера "Манчестер Сити" Пеп Линдерс подтвердил информацию, что полузащитник Бернарду Силва покинет клуб по истечении контракта в конце сезона.

"Капитан уникален, и его нельзя заменить другим игроком, поскольку таких игроков не существует. Надеюсь, он хорошо проведет последние месяцы, это всего шесть недель, и он достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания", — приводит слова Линдерса İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

Силва шесть раз становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и пятью результативными передачами.

Новости по теме

Гасперини прокомментировал разгром "Ромы" от "Интера"
10:12
Мировой футбол

Гасперини прокомментировал разгром "Ромы" от "Интера"

Тренер назвал ключевые моменты матча в Серии А
Харри Кейн может пропустить матч с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу"
09:45
Мировой футбол

Харри Кейн может пропустить матч с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу"

Венсан Компани стоит перед сложным выбором состава на первый четвертьфинал Лиги чемпионов
Экс-игрок сборной Румынии: "В федерации были осведомлены о состоянии здоровья Луческу"
08:12
Мировой футбол

Экс-игрок сборной Румынии: "В федерации были осведомлены о состоянии здоровья Луческу"

По мнению футболиста, поражение от Турции лишь усугубило ситуацию
"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах