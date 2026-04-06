Бернарду Силва покинет "Манчестер Сити" летом как свободный агент

Помощник главного тренера "Манчестер Сити" Пеп Линдерс подтвердил информацию, что полузащитник Бернарду Силва покинет клуб по истечении контракта в конце сезона.

"Капитан уникален, и его нельзя заменить другим игроком, поскольку таких игроков не существует. Надеюсь, он хорошо проведет последние месяцы, это всего шесть недель, и он достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания", — приводит слова Линдерса İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

Силва шесть раз становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и пятью результативными передачами.