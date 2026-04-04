Хосеп Гвардиола раскритиковал паузу на матчи сборных

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с резкой критикой текущего международного календаря. Опытный специалист считает, что паузы на игры национальных команд в весенний отрезок чемпионата наносят ущерб топ-клубам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, Гвардиола подчеркнул нецелесообразность проведения товарищеских матчей, когда борьба за титулы входит в решающую фазу.

"На протяжении девяти месяцев мы играем каждые три дня, сражаясь за все трофеи. В такой момент собирать футболистов с разных континентов ради товарищеских встреч — это неправильно. Я понимаю значимость отборочных циклов, но просто дружеские игры? Риск получения травм слишком велик, и это действительно не имеет никакого смысла", — заявил наставник "горожан".

Гвардиола также отметил, что после возвращения игроков из сборных тренерскому штабу приходится заново оценивать физическое состояние лидеров, что усложняет подготовку к важнейшим матчам Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Напомним, что в текущем международном окне ряд ключевых игроков "Манчестер Сити" получили микроповреждения, что ставит под вопрос их участие в ближайшем туре против "Ливерпуля".