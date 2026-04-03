Хусанова назвали "узбекским Роналду"

Авторитетное издание The Athletic дало яркую характеристику защитнику сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодиру Хусанову.

Как передает İdman.Biz, в материале британского издания 22-летнего футболиста назвали "узбекским аналогом Криштиану Роналду". Отмечается, что в Ташкенте Хусанов является настоящей звездой: его узнают даже те, кто не следит за футболом, а его лицо можно увидеть на рекламных щитах по всему городу.

Кроме того, важные события из жизни игрока регулярно становятся темой национальных новостей, а на него возлагаются большие надежды в преддверии чемпионата мира 2026 года.

В текущем сезоне Хусанов провел 29 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Летом сборная Узбекистана впервые в своей истории выступит на чемпионате мира. Команда сыграет в группе K, где ее соперниками станут сборные Португалии и Колумбии.