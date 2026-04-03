От пандемии к рекорду: как изменились расходы АФФА с 2020 по 2025 годы? – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Отчетная конференция Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за 2025 год, состоявшаяся сегодня, вновь привлекла внимание к финансовым показателям ассоциации и структуре ее расходов.

Как передает İdman.Biz, в этой связи особенно интересно посмотреть шире и проанализировать, как менялись расходы АФФА за последние шесть лет, начиная с пандемийного 2020 года, и какие приоритеты постепенно выходили на первый план.

В 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, общие расходы АФФА составляли 17,55 млн манатов, в 2021-м выросли до 21,85 млн, в 2022-м резко подскочили до 33,03 млн, в 2023-м снизились до 27,96 млн, в 2024-м снова поднялись до 33,45 млн, а в 2025-м достигли рекордных 49,11 млн манатов. Иными словами, по сравнению с пандемийным 2020 годом бюджет ассоциации увеличился на 31,56 млн манатов, то есть почти в 2,8 раза. При этом сравнение по отдельным статьям нужно делать осторожно: структура отчетов по годам немного менялась, и некоторые позиции то появлялись отдельно, то исчезали из публичной разбивки.

Главным приоритетом все эти годы оставались национальные сборные, но именно в 2025-м их значение стало максимальным. В 2020 году на них было потрачено 9,91 млн манатов, в 2021-м 12,16 млн, в 2022-м 14,05 млн, в 2023-м 12,81 млн, в 2024-м 15,71 млн, а в 2025-м уже 27,88 млн. Особенно важно, что в последнем отчете эта статья не просто выросла, а фактически вновь стала определяющей для всего бюджета. Если в 2022-2024 годах доля расходов на сборные держалась примерно в диапазоне от 42,53 процента до 46,96 процента, то в 2025 году она поднялась до 56,77 процента, от общего бюджета.

На втором плане, но тоже очень заметно, менялись расходы, связанные с повседневным обеспечением футбольной системы. Зарплаты и командировки выросли с 2,40 млн манатов в 2020 году до 3,90 млн в 2021-м, затем были 3,53 млн в 2022-м, 4,50 млн в 2023-м, 6,10 млн в 2024-м и уже 8,13 млн в 2025-м. Похожую траекторию прошли выплаты судьям и инспекторам: 1,27 млн, 1,63 млн, 2,25 млн, 3,78 млн, 4,14 млн и 4,04 млн манатов соответственно.

Здесь особенно любопытен 2025 год: при рекордном общем бюджете именно эта статья немного снизилась по сравнению с 2024-м. То есть рост расходов АФФА в последние годы обеспечивался не за счет всего подряд, а прежде всего за счет выборочного усиления ключевых направлений.

Если же перейти к соревновательному блоку, то здесь тенденция еще нагляднее. Расходы на организацию матчей выросли с 448,39 тыс. манатов в 2020 году до 839,42 тыс. в 2021-м, затем составили 526,43 тыс. в 2022-м, 785,12 тыс. в 2023-м, 1,70 млн в 2024-м и 2,44 млн в 2025-м. Почти так же выглядела динамика по юношеским лигам, региональной лиге и другим турнирам: 556,22 тыс., 753,15 тыс., 1,93 млн, 1,98 млн, 1,57 млн и 2,37 млн манатов. То есть за шесть лет АФФА прошла путь от относительно скромных расходов на соревновательную инфраструктуру до очень серьезных вложений в проведение матчей и турниров.

На этом фоне VAR выглядит отдельной историей: в 2022 году на него ушло 1,70 млн манатов, в 2023-м 1,10 млн, в 2024-м 791,52 тыс., а в 2025-м 978,20 тыс. Иными словами, после пика 2022 года проект подешевел, но затем снова пошел вверх, что, скорее всего, связано с закупкой оборудования.

Часть вспомогательных статей тоже говорит о смене масштаба работы. Расходы на авиабилеты и гостиницы составляли 187,65 тыс. манатов в 2020 году, 122,46 тыс. в 2021-м, 207,62 тыс. в 2022-м, 335,87 тыс. в 2023-м, 135,71 тыс. в 2024-м и 341,04 тыс. в 2025-м.

Транспортные расходы выросли с 200,17 тыс. до 472,94 тыс. манатов, образование с 76,66 тыс. до 179,81 тыс. При этом хозяйственные расходы, наоборот, не показывали устойчивого роста: 688,32 тыс. в 2020-м, 558,84 тыс. в 2021-м, 655,14 тыс. в 2022-м, 685,55 тыс. в 2023-м, 486,71 тыс. в 2024-м и только 214,09 тыс. в 2025-м. То есть по мере расширения спортивного блока часть обслуживающих расходов не росла вслед за ним, а в отдельных случаях даже заметно сокращалась.

Отметим, что в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах в отчетах отдельно фигурировали расходы, связанные с COVID-19: 468,57 тыс., 545,90 тыс., 96,62 тыс. и 54,03 тыс. манатов соответственно. В 2024 и 2025 годах такой строки уже нет. Похожая история и с проектом "Урок футбола", который в 2020 году тянул на 110,93 тыс. манатов, в 2021-м на 59,62 тыс., в 2022-м на 48,16 тыс., в 2023-м на 54,03 тыс., а затем перестал выделяться в опубликованной разбивке.

Зато в 2024 и 2025 годах отдельно появились охрана, 354,59 тыс. и 556,44 тыс. манатов, развитие массового футбола, 346,79 тыс. и 370,07 тыс., а также лицензирование и финансы, 547,17 тыс. и 267,63 тыс. манатов.

Есть и еще одна важная деталь. Увеличение расходов в период с 2023-го (27,96 млн) по 2024-й (до 33 млн), а затем и в 2025-м (до 49,11 млн) можно также связать и с тем, что в апреле 2024 года АФФА возглавил новый руководитель Ровшан Наджаф, сменивший на этом посту Ровнага Абдуллаева.

Если свести все к главному, то за период с 2020 по 2025 год АФФА прошла путь от сравнительно сдержанного пандемийного бюджета к максимально расширенной модели расходов, в которой доминируют сборные, матчевый процесс, турниры и вся связанная с ними логистика. При этом рост не был равномерным и не затронул все статьи одинаково. Одни направления, прежде всего сборные, зарплаты, командировки, организация матчей и турниров, росли очень быстро. Другие, например хозяйственные расходы или маркетинг, напротив, либо снижались, либо не поспевали за общим бюджетом.

Поэтому 2025 год можно считать не просто самым дорогим годом за весь период, а точкой, в которой финансовая модель АФФА окончательно стала максимально спортивно ориентированной. И если текущая динамика сохранится, не исключено, что в ближайшие годы расходы ассоциации продолжат обновлять свои рекордные показатели.