"Ливерпуль" планирует расстаться с Мак Аллистером и Гакпо

"Ливерпуль" намерен серьезно обновить состав в летнее трансферное окно, включив в список на продажу Алексиса Мак Аллистера и Коди Гакпо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, мерсисайдцы готовы расстаться как минимум с семью футболистами, среди которых названы 27-летний полузащитник Мак Аллистер и 26-летний нападающий Гакпо.

На замену этим игрокам рассматриваются кандидатуры Карлоса Балебы из "Брайтона" и Энтони Гордона из "Ньюкасла". Для оформления обоих трансферов руководству "Ливерпуля" потребуется выделить более 80 миллионов фунтов стерлингов (179 миллионов манатов).

