20-летний бразилец в "ПСЖ"

«ПСЖ» подписал контракт с бразильским защитником.

İdman.biz сообщает, что во французский клуб из «Сан-Паулу» перешел Лукас Бералдо.

Парижский клуб подписал с 20-летним игроком контракт на пять с половиной лет. Бералдо будет играть под номером 35 в своей новой команде. Его трансферная цена официально не объявлена.

Отметим, что Лукас провел в составе «Сан-Паулу» 48 игр и забил один гол.

Бералдо в интервью пресс-службе "ПСЖ" прокомментировал свой трансфер:

"Я действительно рад присоединиться к такому амбициозному клубу, как "Пари Сен-Жермен". Это важный шаг в моей карьере, который поможет мне двигаться вперёд. Не могу дождаться, когда познакомлюсь со своими новыми товарищами по команде и сделаю свои первые шаги в этой футболке".

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